Assinado pelo vice-governador Major Rocha, o decreto 236, de 23 de janeiro de 2019, extinguiu mais três órgãos criados pelas gestões do PT no Governo do Acre: as secretarias de Desenvolvimento Social (SEDS), Políticas para Mulheres e Assessoria da Juventude.

A SEDS surgiu no mandato do ex-governador Binho Marques (PT) e sua primeira mandante foi Laura Okamura, que trabalhava no Paraná. Os demais órgãos eram marcas das gestões do PT e em geral eram chefiadas por militantes petistas, à exceção de Tiago Higino, do PSB, que comandou a Pasta da Juventude durante o governo de Sebastião Viana.

