O Governo do Estado do Acre apresentou na manhã desta quarta-feira, 30, o Plano Estadual de Contingência de Inundações. O documento elaborado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil reúne um conjunto de diretrizes e ações que devem ser colocadas em prática em caso de cheia dos rios.

O detalhamento do Plano foi feito pelo vice-governador, Major Rocha. Segundo ele, o governo se prepara para minimizar os danos causados pela enchente. “Vamos trabalhar num projeto maior, que deve incluir o apoio do governo federal, para fazer frente a este fenômeno e encontrar uma solução definitiva para a questão”, disse.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Batista, durante todo o inverno amazônico, entre os meses de novembro e abril, as equipes de governo mantêm o monitoramento contínuo do nível dos rios, atuando de forma preventiva. “Neste momento, com base no acompanhamento da quantidade de chuva, e analisando os impactos, a situação é de tranquilidade”.

O Plano Estadual de Contingência para inundações foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e do mapeamento de cenários de riscos, tendo como abrangência os municípios que apresentam maior risco de inundações. O documento reúne ainda o comparativo da cota dos rios dos últimos anos.

As ações coordenadas pelo Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil serão desenvolvidas com as prefeituras. O tenente-coronel James Joyce explicou que o plano é dividido em etapas, começando pelo monitoramento diário dos níveis dos rios e estendendo-se aos alertas, com a emissão de aviso aos órgãos que podem ser convocadas para atuar numa resposta ao evento.

O trabalho preventivo e de acompanhamento inclui ainda uma rede de alertas, na qual a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por meio de uma plataforma, faz a coleta de dados via satélite a cada quinze minutos.

Viviane Teixeira/ Fotos: Odair Leal/Secom

Comentários