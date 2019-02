O governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou à reportagem da Folha do Acre na manhã desta sexta-feira (1°) que exigiu do secretário de Segurança, Paulo César, ações imediatas de controle à escalada do crime no Acre. O governador afirmou que é inaceitável que o estado continue a registar altos números de mortes, por conta de suposto confronto de facções e que os acreanos não podem mais aguardar, pois o assunto é de máxima urgência.

“Chamei o secretário ontem e falei que do jeito que está não pode continuar. Tem que melhorar com urgência, piorar é que não pode. Precisamos de ações emergenciais que devolva aos acreanos a paz necessária para viver”, diz.

A declaração de Gladson sobre a necessidade de ações emergenciais por parte da Secretaria de Segurança veio um dia após o site Folha do Acre publicar editorial mostrando que em um mês foram 30 corpos estendidos no chão, fruto de confronto entre facções, e que a secretaria enfrenta problemas internos que expôs uma briga entre delegados ligados a grupos políticos distintos.

