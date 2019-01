A partir da próxima segunda-feira, 14, todas as delegacias de Polícia Civil, em Rio Branco e no interior, passarão a atender ao público em tempo integral de 40 horas semanais. A mudança faz parte do novo modelo de gestão do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, com o objetivo garantir o perfeito atendimento pelo funcionalismo público sem quaisquer prejuízos à população.

Fique atento para os novos horários: pela manhã, ele começa às 8h e termina às 12 horas. À tarde, começa às 14h e se estende às 18 horas. Mas as Delegacias de Flagrantes, da Mulher e a Delegacia de Investigações Criminais continuarão funcionando em regime de plantão.

Segundo informa o secretário de Polícia Civil, Rêmulo Diniz, essa é uma orientação governamental, que será adotada pela Instituição. “Mas manteremos, no horário fora do expediente um policial plantonista sempre. Ele ficará à disposição para fazer registrar ocorrências”, explica Diniz.

Conforme o secretário de Segurança, Paulo Cézar dos Santos, o retorno do horário em tempo integral só vai beneficiar a população, sem trazer qualquer prejuízo à carga horária dos servidores públicos ou ao desempenho de suas funções.

“É que a população terá a oportunidade para o registro de ocorrências em dois períodos. Isso facilita, não só o acesso à informação por parte da autoridade policial, como também disponibiliza o serviço de forma integral à sociedade”, entende Paulo Cézar.

Na sua opinião, o estado tem a obrigação de oferecer esse serviço. “E não teria por que os órgãos de polícia judiciária ter um atendimento diferenciado dos demais setores de Segurança Pública”, pontua o secretário.

