Delegado diz que vídeos de grupo armado são antigos e devem ser da região do Juruá

O delegado Luís Tonini, coordenador da Polícia Civil na regional do Alto Acre, afirmou nesta sexta-feira (27) que os vídeos que circularam nos últimos dias dando a entender que grupos de criminosos fortemente armados estariam acampados na região da fronteira acreana com o Peru provavelmente foram feitos na região do Juruá e não são atuais.

Em uma das gravações é citado o nome de “Ramalho”, criminoso que estava foragido da Justiça há cerca de cinco anos e que foi preso no último dia 23, no Pará. Um dia depois da prisão, foi capturado em Cruzeiro do Sul um irmão de Ramalho, de alcunha Bodó. Eles são acusados de gerenciar boa parte do tráfico de drogas no Acre e no Pará, segundo as investigações.

De acordo com o delegado Tonini, os vídeos podem ter sido disseminados agora com o objetivo de provocar medo na população, criando um clima de insegurança, mas ao que tudo indica não foram feitos recentemente. Contudo, ele disse que as forças de segurança permanecem atentas e averiguando qualquer possibilidade de ameaça à paz na região.

Com base no que se diz nos vídeos, os grupos são denominados DF/CV (Defesa de Fronteira do Comando Vermelho) e teriam o objetivo de enfrentamento à facção rival Bonde dos 13 na região. Cita-se, também, durante as filmagens feitas em região de mata onde aparecem cerca de 10 homens armados, frases como: “Conselho Final do Estado do Acre” e “Defesa do Brasil-Peru”.

A reportagem consultou alguns membros das forças de segurança pública no estado, mas a grande maioria afirmou não ter conhecimento do material. No entanto, o delegado Rêmulo Diniz, um dos coordenadores do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), disse que o material já é de conhecimento da polícia e que checagens já estavam sendo feitas.

