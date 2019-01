O anúncio oficial de Monteiro deve sair nos próximos dias, na edição do Diário Oficial do Estado

O porta-voz do governo do Estado, Rogério Venceslau, confirmou o nome do delegado Getúlio Monteiro como secretário interino da Polícia Civil do Acre. A decisão ocorreu após o governo emitir uma nota afastando o titular da pasta, Rêmulo Diniz, da pasta por suposto envolvimento com o crime organizado. O fato foi divulgado com exclusividade em reportagem do Uol.

De acordo com Venceslau, o anúncio oficial de Monteiro deve ocorrer nos próximos dias por meio de decreto no Diário Oficial do Estado. “O anuncio será como interino, efetivação ou não, somente quando tudo for esclarecido”, garantiu.

Rogério destacou ainda que os critérios pela escolha de delegado Getúlio são´”estar alinhado com a politica de segurança pública que vem sendo implementado pelo governo”, explicou.

No entanto, o porta-voz deixou claro que Diniz pode retornar ao cargo, tudo irá depender do andamento das investigações.