Decisão foi tomada pelo governo do Acre e comunicada à imprensa por meio de nota

Por meio de nota emitida à imprensa na manhã desta quarta-feira (30), o governo do Acre comunicou o afastamento do delegado Rêmulo Diniz, do cargo de secretário do estado de Polícia Civil, “até que as investigações que transcorrem no âmbito da Justiça estadual sejam devidamente esclarecidas”, diz comunicado.

A decisão do Estado, segundo o porta-voz, Rogério Venceslau, foi tomada após a repercussão da reportagem exclusiva do portal UOL, onde diz que o delegado é investigado pela justiça por trabalhar em ter envolvimento com o crime organizado, dando ênfase ao Comando Vermelho.

Ele pode ter cometido crimes enquanto era chefe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), até o fim de 2018, segundo aponta investigação do Ministério Público do Estado.

Ministério Público (MP) e Polícia Civil, investigam se o secretário cometeu crimes de falsidade ideológica em boletins de ocorrência, prevaricação, violação de sigilo profissional, formação de quadrilha, abuso de autoridade e fraude processual.

veja abaixo a nota na íntegra.

NOTA DO GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

O Governo do Estado do Acre comunica o afastamento do cargo de secretário do estado de Polícia Civil, do delegado Rêmulo Diniz, até que as investigações que transcorrem no âmbito da Justiça estadual sejam devidamente esclarecidas.

Consciente do dever de cumprir as leis e a ordem, o Governo do Estado do Acre, reafirma seu compromisso com a transparência, a justiça e o respeito à sociedade acreana.

Governo do Estado Acre