Com a extinção do status da Polícia Civil como secretaria no governo do Acre, o Diário Oficial desta terça-feira, 28, trouxe a exoneração de quem ocupava cargos na antiga secretaria e a nomeação dos cargos em comissão do agora departamento da Secretaria de Segurança Pública do Acre.

Das nomeações, duas chamam atenção. O braço direito do Delegado-Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira, será Alex de Souza Cavalcante que foi nomeado como Delegado-Geral Adjunto.

A outra nomeação é do presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Acre Cleylton Videira Dos Santos como Diretor de Departamento.

Cleyton foi, entre os delegados, uma das vozes mais discordantes da decisão do governo em tirar o status de secretaria da Polícia Civil Acreana.

Durante manifestação de delegados um mês atrás, Cleyton afirmou, “Para a instituição o prejuízo é grande, mas é muito mais da população acreana que sofre todos os dias com o avanço das formas brutais de crime contra a vida, do tráfico de drogas com famílias sendo consumidas porque os filhos ou entram na traficância ou no consumo. Com essa mudança vamos ter que bater na porta de outra Secretaria para ter condições de realizar uma simples operação no interior, por exemplo”.

