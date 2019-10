Um vídeo obtido com exclusividade pelo sitio Notícias da Hora, confirma um trágico cenário no interior do Acre: crianças indígenas acompanhadas por adultos consomem cachaça em praça pública sem qualquer impedimento na cidade de Feijó. A situação, registrada por um morador da região, foi gravada na semana passada.

Nas imagens, os indígenas estão aglomerados no contorno do Beira-Rio, área central da cidade, num posto de combustível. Enquanto conversam e consome bebida alcoólica, os índios adultos, que aparentam esperar por alguém, acabam passando as garrafas de bebida pra as crianças.

Não satisfeito, e possivelmente receoso quando ao consumo, que, segundo informado ao portal, é comum na região, um dos adultos entrega uma garrafa de “buchudinha” para uma das crianças, que esconde o produto dentro da roupa e sai andando como se nada estivesse acontecendo ali de errado.

Junto com os indígenas há crianças com faixa de idade entre 05 e 15 anos. Todos estão próximos aos adultos. É possível ver que o próprio índio adulto entrega a garrafa, oferecendo a cachaça ao garoto, que não recusa. Ele entrega para que o menino, com idade próxima de 11 anos, esconda e garrafa.

Comentários