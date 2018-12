Uma denúncia de uma ameaça contra uma mulher da etnia Jaminawa, que mora no bairro Leonardo Barbosa, levou homens do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, descobrir que o caso seria bem mais do que se pensava.

Três jovens, dois quais dois são menores, teriam furtado uma espingarda calibre 16 e teria ameaçado a mulher. Com a denuncia em mãos, os policiais se deslocara até a casa e foi quando o maior conseguiu fugir tomando rumo ignorado. O mesmo está sendo procurado.

Após o cerco, descobriram que além da arma dentro da casa, a mesma estava sendo usado como ponto de venda de drogas. Havia encima de uma mesa, vários papelotes cortados com a substância análoga à cloridrato de cocaína, além de dinheiro, proveniente do comércio ilegal.

Também foi encontrado celulares, que era usado para o articular crimes na cidade de Brasiléia. Entre eles, foi descoberto o paradeiro de produtos furtados, que foram localizados e apreendidos.

Todo os produtos apreendidos, a arma e os dois menores, foram conduzidos à delegacia de Brasiléia, onde ficariam à disposição do juizado local. O caso ainda está em aberto e poderá ter mais novidades nas próximas horas.

