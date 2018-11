Uma denuncia feita ao Comando do 10º Batalhão através do 190 (Emergência), levou uma guarnição até um homem que estaria portando arma e drogas no Bairro Alberto Castro, parte alta da cidade de Brasiléia na manhã desta quarta-feira, dia 21.

No local, encontraram Cassiano Cavalcante do Nascimento (23), condenado por assalto e que vem cumprindo última fase de progressão de regime e cumprimento de pena, indo apenas assinar justificando as cláusulas de reeducação do apenado na sociedade.

Durante a revista de rotina, os policiais encontraram um revolver calibre 38 municiado e uma pequena quantidade de drogas. Em sua defesa, Cassiano disse que estava com a arma para sua defesa, pois, estaria sendo ameaçado por integrantes de facções e negou fazer parte de alguma.

Após ser levado para a delegacia de Brasileia, os policiais retornaram ao local de sua detenção e encontraram um pacote com várias trouxinhas contendo cloridrato de cocaína, pronto para serem comercializadas.

Diante do flagrante, Cassiano poderá perder seu benefício e voltar ao presídio na Capital, além de ser condenado novamente por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O caso está nas mãos do delegado plantonista, Alex Danny.

