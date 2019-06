Foi preso em flagrante delito na tarde desta segunda-feira, dia 10, o jovem Daniel Garcia Verona, de 20 anos, quando estava preparando drogas para serem em sua casa no Bairro Aeroporto, localizada na parte alta da cidade de Epitaciolândia.

Segundo foi apurado com o delegado titular do Município, Luís Tonini, foi recebido uma denuncia de que Daniel estaria praticando o delito no Bairro. Foi enviado uma equipe para o local afim de averiguar e surpreenderam o denunciado com a ‘mão na massa’.

Daniel estava preparando a droga com vários produtos. Também foi encontrado material que iria servir para preparar as ‘trouxinhas’, além de uma carta de um criminoso que recentemente foi preso, onde passava instruções para o mesmo.

Daniel foi preso em flagrante pelo crime de tráfico a associação criminosa, sendo conduzido para a delegacia para ser ouvido e conduzido para uma das celas. O mesmo será apresentado ao Judiciário nas próximas horas, podendo ser transferido para o FOC, caso seja optado pela sua prisão preventiva.

Segundo foi apurado, as ações policiais realizadas na fronteira já renderam cerca de 60 apreensões de pessoas em mais diversos crimes nos últimos meses.

