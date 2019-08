O Departamento Estadual de Pavimentação, Água e Saneamento (Depasa) do município de Brasiléia, a exemplo de outros municípios, está aderindo à campanha contra do desperdício de água que vem acontecendo em todo o Estado do Acre.

A precaução dar-se-á ao período de seca que vem assolando o Estado, e como consequência, o rio Acre está com seu nível bem abaixo, obrigando o órgão, mexer na bomba captadora. “Tivemos que procurar outros pontos para colocar a balsa com a bomba e puxar água para tratamento. Registramos nível abaixo de 60cm, o que dificulta o nosso trabalho”, disse Nelson José, diretor do Depasa em Brasiléia.

Neslon vem pedindo aos consumidores que evitem o desperdício de água. Conta ainda que estão fazendo o possível para que não falte água. A campanha lançada no município de Sena Madureira, tem o nome “Desperdício é a Gota D’água’ e contou com a presença de várias autoridades, além do presidente do órgão no Estado.

Além de Sena Madureira, a campanha Desperdício é a Gota d’Água alcançará ainda os municípios de Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia e Xapuri e região do Juruá. “É uma campanha que tem como objetivo fazer o trabalho educativo. Cada um precisa fazer a sua parte. Por isso estamos levando a campanha para as escolas, o objetivo é difundir boas práticas para o uso da água, formar multiplicadores dessa ideia”, lembra Alexandra Lopes Lima, chefe do Núcleo Sócio Pedagógico do Depasa.

