O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), continua com o serviço de emissão de débitos via internet. O serviço, destinado a emissão de faturas é mais uma comodidade para o consumidor. Para emitir a fatura basta acessar o link http://179.252.114.236/agenciavirtual, digitar o número de matrícula do usuário (no alto à esquerda), sem o dígito verificador.

Na fatura online constam nome, endereço completo do usuário e informações sobre o tipo de ligação, que pode ser residencial, comercial, industrial ou público. A água é cobrada conforme dez diferentes faixas de consumo. O objetivo é garantir a cobrança do valor justo e incentivar o consumo consciente.

“Nosso trabalho de todos os dias é para garantir que a água chegue com qualidade à casa dos usuários. O governador Gladson Cameli tem sido incansável na busca de garantir os recursos necessários. Pagando a conta em dia, a população também nos ajuda a manter o equilíbrio financeiro de modo a garantir recursos para investimentos em manutenção e melhorias do sistema”, explicou Zenil Chaves, diretor presidente do Depasa.

O usuário que mantém sua conta em dia colabora para a eficiência do sistema. Entre os 120 mil usuários cadastrados, 50 mil não possuem hidrômetro e pagam taxa mínima no valor de R$17,00. Com a estrutura atual, o Depasa produz 4,5 mil m³/hora de água, mas recebe apenas 18% do valor que deveria receber pela quantidade de água que coleta e distribui. A inadimplência, que chega a 45% é mais um fator que dificulta a manutenção, ampliação e melhoria do sistema de água e saneamento no estado.

