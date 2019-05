O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), do município de Brasiléia, depois de quase 10 anos de pedido junto ao órgão, conseguiu levar para cerca de 250 famílias, uma rede de fornecimento de água tratada.

Foram quase 1000 metros de encanamento entrando no Bairro São João, com acesso pelo Areal, localizado na parte alta da cidade de Brasiléia. “Quero agradecer a prefeitura, na pessoa da prefeita Fernanda Hassem, que ajudou no serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica. Conseguimos atender um antigo pedido desses moradores e já estamos cadastrando todos para receber água tratada do Depasa”, disse o diretor Nelson José.

A prefeitura forneceu maquinário para ajudar na abertura das valas enquanto os funcionários do Depasa realizavam a instalação da tubulação. “Estamos muitos felizes em ver que a água está pra chega em nossas casa. É um pedido que a gente vinha fazendo desde quando mudamos para cá. Só temos que agradecer e iremos poder tomar um banho e lavar roupa tranquilos”, comentou um dos moradores.

Segundo Nelson, após a finalização do cadastro de todos os moradores da localidade, a instalação será gradativa e todos poderão ter água na torneira o mais rápido possível.

