Desconto varia entre 10 e 95%. Dívida pode ser parcelada em até 60 vezes

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), vai dar até 95% de desconto para quem quiser quitar dívidas com o órgão. O departamento lançou o “Programa Regularize”, que além do desconto também vai dar a opção de parcelamento dos débitos.

As dívidas correspondentes ao consumo de água, esgoto ou qualquer outra prestação de serviços vencidos até o dia 25 de junho de 2019 poderão ser negociadas por meio do programa, com pagamentos à vista ou em até 60 parcelas. Os débitos que estão em processo de justiça ou prescritos também poderão ser negociados.

Para aderir ao programa, o consumidor deverá ir até o Depasa da OCA, ou nas agências do departamento no interior. Para contratar o parcelamento é obrigatório realizar o recadastramento no órgão.

O acordo poderá ser desfeito caso o cliente passe 3 meses sem pagar as parcelas, seja em meses consecutivos ou intercalados. Neste caso, o Depasa poderá efetuar o corte dos serviços.

Veja a tabela de parcelas e de descontos oferecidas no programa: