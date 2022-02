Em reunião realizada nesta quarta-feira, 2, entre o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas) e a diretora presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Bezerra, ficou acordado que o órgão deverá abrir um processo seletivo ainda em 2022.

A boa notícia ocorre após cerca de 150 servidores temporários que foram demitidos do Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa) em janeiro, ficarem sem os direitos trabalhistas após a prefeitura assumir o sistema de água e esgoto na capital acreana. Agora, com o certame, os profissionais terão a chance de reingresso no órgão.

De acordo com o parlamentar, o certame deverá ofertar cerca de 160 novos postos de empregos, no entanto, não há uma data definida para o lançamento.

Na ocasião, Nicolau juntamente com os deputados Luiz Tchê (PDT) e Luiz Gonzaga (PSDB), também dialogaram sobre o projeto de lei que altera o nome do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) para Saneacre – Serviço de Saneamento do Acre. “Recebi em uma agenda oficial na Casa do Povo, a presidente do Depasa, Waleska Bezerra e o diretor executivo Italo Lopes. Vieram falar do projeto que vai mudar o nome do departamento para Saneacre. “O Depasa vai assumir exclusivamente os serviços de água e esgoto em todas as cidades do interior do Estado e segundo Waleska, a proposta é otimizar, melhorar e ampliar o atendimento nas vinte e uma cidades do Acre”, comentou.

