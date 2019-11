O presidente garantiu que cumprirá o papel constitucional que indica que sua administração termina em janeiro. Nesta manhã, ele anunciou que convocará novas eleições com um Supremo Tribunal Eleitoral renovado

O presidente Evo Morales descartou que renunciará e reiterou o anúncio que fez na manhã de convocar novas eleições com um Supremo Tribunal Eleitoral renovado.

O presidente, em entrevista à rádio Panamericana minutos após a conferência de imprensa, evitou falar sobre uma possível candidatura no novo processo eleitoral e disse que, naquele momento, falar sobre sua nomeação ou renúncia poderia incentivar revoltas sociais na Bolívia.

“Neste momento, não chame confrontação e confusão; neste momento, os pedidos devem ser secundários, a primeira coisa é pacificar a Bolívia. Vamos ao diálogo e concordamos em como mudar nosso Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) e, em segundo, em que horário podemos garantir novas eleições”, afirmou Morales.

Quanto ao pedido de demissão de alguns setores do país, o chefe de Estado garantiu que cumprirá seu mandato constitucional, o que indica que seu governo termina em janeiro próximo.

“O papel constitucional determina que a administração termine em 22 de janeiro do próximo ano, aqueles que insinuam (a renúncia) estão com o golpe (…) agora que há novas renúncias (solicitação) de renúncia, tenho que cumprir minha função constitucional ”, acrescentou.

Por outro lado, o presidente pediu às pessoas que estão mobilizadas nas ruas para baixar seus protestos e acabem com as greves. Considera que, com o anúncio de novas eleições no país, com novos membros eleitorais, não teria mais sentido em continuar.

Com informações de El Deber

