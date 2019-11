O deputado federal Alan Rick assina na tarde desta sexta-feira, 01, junto com o governador Gladson Cameli, o contrato para início das obras do hospital João Câncio Fernandes, de Sena Madureira. Sonho antigo da comunidade, a obra no valor de R$ 12,5 milhões, é uma das grandes bandeiras do parlamentar: a reforma, reconstrução e aquisição de equipamentos para os hospitais do Acre.

O hospital será todo reconstruído. Os leitos serão ampliados, o hospital terá novo centro obstétrico, emergência dentro dos padrões do SUS, equipamentos de primeira e aumento de sua capacidade de atendimento.

“São quatro anos de luta. Visitei o Hospital ainda no início do meu primeiro mandato. Fui ao Ministro da Saúde, à época, Marcelo Castro, e apresentei as demandas e garanti os primeiros recursos no valor de R$ 4 milhões. As obras deveriam ter sido iniciadas em 2017, mas a omissão da gestão estadual anterior postergou o início das obras além do necessário. Tivemos que buscar apoio do Ministério Público para não perdermos os recursos”, lembra Alan Rick.

Ao mesmo tempo que lutava juridicamente para não perder os recursos iniciais, Alan Rick foi em busca de mais recursos para a obra, o que somam os R$ 12,5 milhões já garantidos. “A luta foi árdua, mas a recompensa é grande. Hoje a reforma e ampliação do João Câncio Fernandes deixou de ser um sonho e passa a ser realidade”, destaca o deputado, que faz questão de agradecer ao governador Gladson Cameli pelo empenho para o início dos trabalhos.

“O governador Gladson Cameli, além de um grande amigo, é um parceiro deste sonho. Desde o início nos apoiou e nos ajudou. No seu governo finalmente os entraves foram tirados e agora, com o início das obras, o povo de Sena Madureira terá, em breve, a saúde de qualidade que tanto precisa. Também agradeço o amigo Jairo Cassiano, diretor do Hospital e a diretora de planejamento da SESACRE, Michele Miranda juntamente com suas equipes que se esforçaram muito para chegarmos a este momento. O apoio da SEINFRA também foi fundamental”, destaca o parlamentar.

RECURSOS PARA SAÚDE

Mas a defesa de Alan Rick por recursos para o setor de Saúde não se limita às obras do Hospital de Sena Madureira. Em Rio Branco, o UNACON, que estava abandonado na gestão anterior, receberá R$ 3,1 milhões em emendas e recursos extras para finalizar a emergência, adquirir equipamentos e reorganizar o fluxo do hospital do câncer.

O objetivo é oferecer os serviços que os acreanos hoje, precisam buscar em Porto Velho. Para quem tem câncer, todo tempo é precioso.

As três UPAS da capital também estão recebendo recursos do deputado democrata. Serão R$ 1,5 milhão para reformas e adequações nas três unidades de pronto atendimento.

Ainda em Rio Branco, Alan Rick alocou R$ 1 milhão para a finalização das obras do Pronto Socorro; R$ 1 milhão para compra de equipamentos para o Hospital da Criança e mais R$ 800 mil para aquisição de equipamentos para os leitos SUS do Santa Juliana.

Alan Rick também garantiu recursos para a reforma e ampliação do hospital de Acrelândia. Lá o investimento será de R$ 2,5 milhões. A licitação já está em andamento.

Hospitais de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Assis Brasil e Mâncio Lima também estão recebendo atenção do deputado Alan Rick. Serão mais R$ 2,2 milhões em reformas e melhorias nestas unidades.

