Determinada a auxiliar o governo do Estado na promoção do desenvolvimento econômico, Mara Rocha (PSDB-AC) se reuniu em seu gabinete parlamentar, na última quarta-feira (20/02), com representantes da Coca-Cola Brasil, Sr. Victor Bicca Neto (Diretor de Relações Governamentais) e Sr. Felipe Feliciano (Gerente de Relações Governamentais). Na pauta, a implantação de polo de reciclagem no Estado do Acre.

Em um primeiro momento, a Coca-Cola Brasil enviará uma equipe ao Acre para fazer um diagnóstico das necessidades e potencialidades para a implantação do polo. No modelo imaginado pelos representantes, o governo cederia o espaço físico, em sistema de comodato, e a empresa doaria a prensa e esteira de triagem, além de promover o treinamento para os catadores envolvidos no projeto.

“A Coca-Cola Brasil já investe em reciclagem há mais de 10 anos, liderando o Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE. É a partir dessa experiência que ela irá nos ajudar a estruturar cooperativas de reciclagem no Acre”, afirmou Mara Rocha.

Além da reciclagem, Mara Rocha apresentou a ideia de ampliação das ações da Fundação Amazônia Sustentável – FAS, incluindo o Acre entre os parceiros.

“A Fundação Amazônia Sustentável é uma organização não governamental com vários parceiros de peso, como a Coca-Cola, Bradesco e Samsung, que já atua no Amazonas com projetos de grande repercussão social. Iniciamos uma conversa para inserir o Acre nesse arco de parceiros, desenvolvendo projetos com os mateiros, os fruticultores e comunidades ribeirinhas do Estado, gerando emprego e renda para essa população”, esclareceu a parlamentar.

“Essas conversas preliminares com a Deputada Mara Rocha nos animou muito, ela é uma entusiasta do modelo de economia circular e compreende o potencial da logística reversa para embalagens. Iremos, já na próxima semana, marcar uma agenda no Estado para traçarmos um projeto de ação. Sabemos que o Acre tem muito a oferecer; pensando apenas na Coca-Cola, somos o maior comprador de frutas do Brasil e o Acre pode se beneficiar disso. A deputada tem um projeto de criação de acervo da flora da região que pode ser muito interessante para a indústria farmacêutica. São muitas possibilidades que se abrem”, informou Victor Bicca Neto.

