A deputada Mara Rocha ( PSDB-AC) foi recebida, juntamente com membros da Frente Parlamentar Brasil – China, pelo embaixador Chinês Yang Wanming e pelo Ministro chinês Song Yang. O ministro falou sobre interesse do seu país de investir no Brasil. A China é a maior parceira comercial do Brasil, sendo importadora de carne, frango, grãos e minérios.

Com a perspectiva de investir mais de US$ 100 bilhões no Brasil em 2019, a equipe chinesa está mapeando estados com potencial para receber investimentos e firmar parcerias. A deputada Mara Rocha, falou das potencialidades econômicas do Acre e convidou a equipe da Embaixada e Ministério Chinês, para conhecer e investir no estado. Citou ainda a posição estratégica do Acre devido à proximidade com Oceano Pacífico.

A parlamentar tucana afirmou que tentará levar uma comitiva de empresários chineses ao Acre com o propósito de identificar áreas de cooperação de investimento.

Mara destacou a riqueza do solo, as florestas, a biodiversidade, o potencial madeireiro e a qualidade da carne produzida no Acre. “Temos uma das melhores carnes do mundo, produzida através do boi criado totalmente a pasto, além disso, temos potencial para implantação de pólos de desenvolvimento tecnológico e, principalmente, temos um governo que quer apostar no desenvolvimento econômico. O Acre está de portas abertas ao governo chinês, para que venha investir em nosso estado”, finalizou.

Comentários