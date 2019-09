A deputada dra. Vanda Milani(SD) esteve esta quinta-feira, 5, com a secretária estadual de Saúde (Sesacre), Mônica Kanaan Machado, a fim de conhecer mais de perto a realidade da saúde acreana. Na reunião, que contou com a presença de Rosemary Vania F. Ruiz (coordenadora do Programa Saúde Itinerante), Cristiano Souza (chefe de Departamento de Atenção à Saúde), Ricardo França(presidente da Representação do Acre – Repac – em Brasília), Israel Milani (Secretário de Estado do Meio Ambiente) e Virgínia Medim (diretora jurídica da Sesacre), a deputada expressou sua intenção de garantir um apoio concreto ao Programa de Saúde Itinerante.

O Saúde Itinerante despertou vivo interesse na parlamentar já que leva atendimento médico especializado e cirúrgico a todos os municípios acreanos (até os mais isolados, de difícil acesso) e em locais com insuficiência de assistência médica. “Pela dimensão e abrangência, o Saúde Itinerante merece uma atenção especial pelos benefícios que garante às comunidades mais distantes”, destacou a deputada. O Programa promove prevenção, cuidado e tratamento dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apoio

No encontro, Vanda Milani expressou sua firme disposição de garantir recursos financeiros à Saúde Itinerante para a compra de equipamentos e aquisição de viatura e micro-ônibus (uma das deficiências apontadas pela própria coordenação do Programa). Para Vanda Milani, o apoio ao Saúde Itinerante e a saúde em geral “está dento das prioridades de meu mandato já que saúde é dever do Estado e direito do cidadão e figura dentre os maiores anseios da população, sobretudo a que mora nos locais mais distantes do Estado”.

