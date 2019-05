A deputada Vanda Milani(SD)e o secretário de Meio Ambiente,Israel Milani, fizeram este sexta-feira,1 0,uma visita institucional e de cortesia ao prefeito de AcreLândia,Ederaldo Caetano, e seu vice Marquinho.Participaram ainda do encontro vereadores e o ex-prefeito Vilseu Ferreira. A visita marca o interesse da deputada em estreitar as relações com as administrações municipais do Estado.

Vanda Milani disse que vem acompanhando o trabalho do prefeito Ederaldo Caetano frente ao município.E aproveitou a visita para reiterar que seu gabinete em Brasília está à disposição do prefeito e de toda a população do município ,assegurando que deverá alocar recursos ,via emenda parlamentar, para garantir serviços para a melhoria da cidade.

Parceria

Durante a conversa o prefeito, a deputada e o secretário discutiram diversos assuntos, inclusive demandas e investimentos para a cidade. No final ,o prefeito Ederaldo Caetano agradeceu a visita de Vanda Milani e do secretário Israel Milani e disse que não tem duvida que com a consolidação da parceria,em Brasília, com a deputada Vanda Milani “se fortalece a democracia e são assegurados benefícios e melhorias em favor do município”.