Segundo o parlamentar, os militantes petistas estão mudando de lado por conta da péssima gestão de Tião Viana

Na manhã desta quarta-0feira (19), o deputado estadual Antônio Pedro (DEM), concedeu uma entrevista no salão azul da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), dizendo que no interior do estado, 90% dos militantes antigos do Partido dos trabalhadores (PT), declararam apoio ao candidato Gladson Cameli (Progressistas) que concorre ao governo do Acre.

De acordo com o parlamentar em Assis Brasil, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia o PT está perdendo votos. “Onde eu chego 90 % é Gladson, até o pessoal mais antigo do próprio PT estão mudando a cor da camisa de vermelho para azul. As pessoa me dizem que cansaram do partido”, ressaltou.

Segundo o democrata, o motivo pelo qual os militantes petistas estão mudando de lado é a péssima gestão de Tião Viana. “O pessoal reclama da violência, saúde, desemprego e o descaso total com eles. Essas pessoa não aguentam mais essa gestão, muitos confidenciaram isso a mim”, frisou Pedro.

POR SAIMO MARTINS