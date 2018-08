Durante sessão realizada nesta terça-feira (28), o deputado Antônio Pedro (DEM) criticou o governador Tião Viana (PT) pelo mesmo não ter cumprido com todo o plano de governo apresentado durante a campanha de 2014. O parlamentar apresentou uma lista com algumas das promessas feitas pelo gestor que não foram cumpridas.

Antônio Pedro salientou que o candidato ao governo apoiado por Tião Viana esteve em Xapuri, onde prometeu asfaltar a estrada da Variante, localizada no município. O deputado disse que em época de campanha as promessas de melhorias feitas são as melhores. No entanto, o próprio governador não cumpriu com boa parte do plano de governo apresentado em 2014.

“O candidato do PT esteve em Xapuri fazendo promessas de campanha, dentre elas a de que vai asfaltar a estrada da Variante. Fico só observando isso. Nessa época os planos são tão bonitos, mas na prática nada acontece. Tião Viana encerra seu governo em dezembro e o que ele mais deixou foram promessas não cumpridas”, criticou.

O parlamentar seguiu elencando uma lista de obras não realizadas que foram apresentadas por Tião Viana, quando o mesmo se candidatou à reeleição. Disse também que até mesmo obras já existentes o atual gestor conseguiu destruir.

“Prometeu implantar um Ceasa e uma indústria de fécula em Cruzeiro do Sul; uma fábrica de luvas e ampliação da fábrica de preservativos em Xapuri, uma escola de ensino integral na zona rural, uma ponte entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, dentre tantas outras promessas não cumpridas. Nada disso foi feito. A fábrica de preservativos em Xapuri até fechada foi. Este governo só sabe fazer promessas que nunca saem do papel”, finalizou.

Andressa Oliveira - Agência Aleac

