Buscando fortalecer o setor moveleiros do Estado, o deputado estadual reuniu-se com representantes da Sedema. A pasta é responsável por debater assuntos relacionados a área.

Na oportunidade, o democrata reforçou as demandas da categoria. “Foi uma reunião bastante produtiva. Relatei sobre as reivindicações dos trabalhadores. É preciso que o Estado faça investimentos no setor para que possa se desenvolver e expandir suas atividades”, disse o democrata.

Antonio Pedro frisou também sobre o abandono que se encontram os galpões de alguns municípios. Segundo ele, as adequações técnicas também têm sido uma solicitação recorrente da categoria. “Os moveleiros reclamam que os espaços foram entregues há quase quatro anos, sem as condições para que funcionassem a contento. Problemas com energia elétrica, água, goteiras e outros também são uma constância”.

O parlamentar disse ainda que é necessário desburocratizar para agilizar o licenciamento, bem como a realização de ações que priorizem elaborações de planos de manejo. “São medidas que podem contribuir positivamente com a produtividade”, disse.

Por fim, falou sobre a importância do governo do Estado continuar realizando as reuniões e visitas técnicas junto aos Polos Moveleiros nos municípios acreanos.”Somente assim o governo terá ciência das demandas da categoria, portanto, o ideal é que essa visitas aos municípios continuem sendo realizadas. O resultado é o fortalecimento do setor e isso é positivo para nossa economia”, finalizou.

