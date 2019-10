O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) participou de uma agenda com os diretores dos Núcleos Municipais da Educação. Na pauta, ampliar o debate acerca das melhorias a serem efetuadas na área.

“Foi um encontro muito importante, pois tratamos de pontos relevantes para continuarmos avançando na qualidade do ensino oferecido a nossa população, que abrange não só o aprendizado, com o professor na sala de aula. Estrutura física, transporte escola, alimentação também foram debatidos na reunião.

E acrescentou: “Muito já foi conquistado, mas é um trabalho que não para. Precisamos sempre estar avançando. Como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Acre, como representante do povo e como cidadão faço questão de participar desse debate”, disse Antonio Pedro.

O secretário Estadual de Educação, Mauro Sérgio também participou da agenda.

Fundeb

O democrata também reuniu-se com representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Acre (Undime). A reunião contou ainda com a presença do secretário Estadual de Educação, Mauro Sérgio, bem como do secretário Municipal de Educação de Rio Branco, Moisés Diniz.

Na oportunidade debateram sobre a nova proposta do governo federal em relação ao de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

O Fundeb atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020.

“É um importante compromisso da União com a educação básica, na medida em que aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos”, disse Antonio Pedro.

Comentários