“Ver um representante do governo federal aqui no Acre reforçando um trabalho de parceria é de fundamental importância para o fortalecimento das ações”. A fala é do deputado estadual Antônio Pedro (DEM) ao destacar a passagem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro pelo Acre, onde participou da entrega das 127 novas viaturas para as forças de segurança.

“O Governo Federal selou um pacto com o Governo do Acre pela proteção das fronteiras do Estado do narcotráfico e do contrabando de armas e outros crimes de descaminho. A palavra que faz a diferença na segurança pública é a integração. Quando falamos em enfrentar a criminalidade precisamos trabalhar juntos, isto fortalece as ações”, disse o parlamentar.

Na oportunidade, o ministro reafirmou que a política de combate aos crimes transfronteiriços do governo Bolsonaro será “dura, firme e com estratégias” voltadas para impedir o fluxo das organizações criminosas que utilizam as divisas do Brasil com a Bolívia e o Peru, para injetar entorpecentes, sobretudo a cocaína, em território nacional pelo Acre.

As novas viaturas foram adquiridas graças a emendas da bancada acreana em Brasília ainda em 2017, quando do Congresso faziam parte o então senador Gladson Cameli e o então deputado federal Major Rocha, hoje o governador e o vice-governador, respectivamente.

