O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destacou que o projeto da ponte sobre o Rio Acre, ligando o bairro Sibéria ao Centro de Xapuri, deve ficar pronto até o próximo mês. Ele cita que o assunto, inclusive, foi tratado pelo secretário de Infraestrutura do governo do Acre, Thiago Caetano, durante participação no programa Cidadania, na Rádio Aldeia FM de Rio Branco, na terça-feira, 10.

“A secretaria já confirmou que o projeto tem 100% de viabilidade e se encontra em fase avançada. Muito provavelmente deverá ficar pronto até próximo mês. Como bem frisou o secretário Thiago Caetano, a ponte de Xapuri é uma obra que não tem discussão e por conta disso é a primeira obra que a Secretaria trabalha o projeto. Após conclusão, o próximo passo, segundo Caetano, será encaminhar o projeto ao banco para conseguir a não-objeção , bem como publicação de edital. Se tudo correr conforme o planejamento a licitação ocorre ainda esse ano. Isso é uma grande notícia, sem dúvidas”, disse o democrata.

O parlamentar lembra que a construção da ponte foi a primeira demanda apresentada por ele no plenário da Assembleia Legislativa tão logo assumiu o mandato de deputado estadual. “Esse é um sonho antigo dos moradores do bairro Sibéria. Assumi esse compromisso de lutar pela construção dessa ponte e assim tenho feito desde que me tornei deputado, em 2015. O governo anterior não deu importância a necessidade dos xapurienses, diferente do governador Gladson Cameli. Ele prometeu que iria construir a ponte e até o momento tem cumprindo com a palavra. Agradeço ao atual governo pela sensibilidade ao povo de Xapuri. A nossa comunidade está muito feliz”, falou.

Fonte: Assessoria Parlamentar

