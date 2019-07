*O parlamentar voltou a defender a construção da ponte ligando as duas localidades

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) comemorou a conclusão da reforma da balsa que faz a travessia entre o bairro Sibéria e o Centro de Xapuri. A balsa foi interditada nos mês de maio, pelo Corpo de Bombeiros do Município, após apresentar problemas estruturais.

“Essa é uma boa notícia, tendo em vista que a balsa é o único meio que liga o Centro de Xapuri ao bairro Sibéria e comunidades. Em maio a balsa ficou interdita por cerca de onze dias, o que foi extremamente prejudicial à população, em especial, aos produtores daquela localidade que se viram impedidos de fazer a travessia de seus produtos. Ao todo, aproximadamente 12% dos moradores vivem nessa região mais isolada e precisam do transporte”, disse o deputado ao destacar ainda o compromisso do Governo do Estado com a população de Xapuri.

“Tão logo o governador Gladson Cameli tomou ciência da situação, determinou a contratação de uma nova balsa até a anterior fosse totalmente revitalizada. Isso mostra o compromisso do Governo com a população do nosso Estado”, disse Antonio Pedro.

Mas, para o deputado, o ideal seria a construção de uma ponte ligando as duas localidades. “Apesar da revitalização da balsa, o que é de grande valia, que fique registrado, porém, o ideal mesmo seria que o Governo do Estado construísse a ponte. Os governadores anteriores passaram 20 anos prometendo aquela ponte e nada aconteceu. Essa foi uma luta que encampei desde o meu primeiro dia de mandato, em 2015. E continuarei lutando até que ver esse sonho da população de Xapuri ser realizado. O governador Gladson disse que vai construir a ponte, estamos na expectativa disso”, finalizou.

Assessoria Parlamentar

