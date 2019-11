“É importante estimular nossas crianças a terem o hábito de ler”. A frase é do deputado estadual Antonio Pedro (DEM) ao comentar sobre o projeto Pescadores de Livros, que nada mais é do que uma biblioteca itinerante que circulará nas escolas da zona rural do município de Xapuri. O democrata participou na segunda-feira, 11, de reunião no núcleo de Educação da cidade na qual debateu a implementação e fortalecimento do projeto.

Na oportunidade, Antonio Pedro falou sobre a importância da ação para os alunos na questão pedagógica. “É uma semente que estamos plantando. Sabemos que cada vez mais o mundo virtual está mais presente, desde a infância. Esse projeto resgata o contato da criança com o livro, com a leitura e com as histórias. Tentar estabelecer esse costume para que isso não se perca. Na zona rural isso se torna mais importante ainda, pois muitas daquelas crianças não possuem muito contato com a literatura devido a falta de estrutura das escolas. Será um grande passo para nossos estudantes, sem dúvidas”.

O deputado acredita ainda que a biblioteca itinerante incentivará ainda mais as crianças da escola. “A proposta é diferenciada e isso provoca a curiosidade dos alunos. Espero que os alunos possam usufruir de todos os objetivos que o projeto proporciona, porque a leitura é algo primordial na nossa vida. Quanto mais nós lemos, mais aprendemos”.

Durante a reunião, segundo o parlamentar, foi tratado também sobre a abertura da Biblioteca Pública de Xapuri. “É importante encurtar a distância entre o leitor e o livro, entre nossas crianças e os livros. Nesse sentido, também estamos buscando uma biblioteca em nossa cidade. Cogitou-se o prédio do antigo museu que encontra-se fechado. O local é adequado. Vou levar esse debate para Rio Branco e junto com o governo do Estado buscaremos a melhor forma de abrirmos a biblioteca pública de Xapuri, finalizou.

Comentários