O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) esteve reunido, na segunda-feira, 23, com o secretário de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani. A agenda teve como objetivo repassar as demandas dos moradores no Ramal do Mucamba, no bairro Sibéria, município de Xapuri.

Na oportunidade, o secretário confirmou que os recursos para a revitalização do ramal já estão garantidos e que a obra deverá ser executada ainda esse ano.

“Foi uma agenda muito produtiva. Puder falar ao secretário sobre a necessidade e importância dessa obra para os moradores do Ramal Mucamba. Tive a grata informação de que os recursos já estão garantidos. Se tudo ocorrer conforme o planejado, a revitalização deverá acontecer ainda esse ano”.

Por fim, o parlamentar ressaltou o empenho do governador Gladson Cameli (PP) em trazer benefícios tão importantes a nossa população. “A recuperação desse ramal permitirá que os produtores possam escoar seus produtos sem problemas e as crianças e jovens poderão usufruir do seu direito de estudar. Sempre digo que a população ganha quando temos governantes compromissados com a demandas do povo”. (Assessoria)

