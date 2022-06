Deputado Antonio Pedro participa do Congresso Estadual de Diáconos, da IEQ

Uma nova onda de frio polar e chuvas fortes devem atingir o estado do Acre no próximo fim de semana. É o que aponta a previsão publicada na tarde desta segunda-feira, 13, pelo portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale. De acordo com ele, entre sexta-feira e sábado, dias 17 e 18, deverão ocorrer chuvas fortes, com possibilidade de temporais, devido à chegada ao Acre de mais uma onda de frio polar.

Portanto, o próximo fim de semana será com mais frio, principalmente, no leste e no sul do estado. Até a próxima quinta-feira, dia 16 de junho, os dias no Acre estarão ensolarados, com noites frias e possibilidade de novos recordes de temperatura mínima.

Não chove nestes dias e a umidade do ar estará baixa, podendo ficar inferior a 30%, durante as tardes, o que caracteriza o estado de atenção para a saúde humana.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários