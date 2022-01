Deputado Antônio Pedro reúne-se com o prefeito, vereadores e diretores na sede do Deracre e agilizam demandas

O deputado estadual Antônio Pedro (DEMOCRATAS) esteve na manhã de terça-feira, 11, em Rio Branco, juntamente com os diretores de obras do Departamento de Estado de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) Ronan Lemos e Tony Rocha. Na oportunidade participaram da reunião o prefeito Jerry Correia e os vereadores Wermyson e Adelson, onde trataram das demandas do município de Assis Brasil.

“Tivemos uma importante reunião com a equipe do Deracre. Apresentamos algumas demandas ao órgão, como a construção da ponte no Ramal dos Produtores. O pedido antigo dos moradores daquela localidade e que logo mais se tornará realidade. Os diretores do Deracre sinalizaram positivamente para a realização da obra e nos próximos dias os engenheiros estão no município para orçar”, disse o democrata.

E acrescentou: “agradeço ao prefeito e vereadores pela ótima receptividade e reforço meu apoio as demandas da população. Além da ponte, o Deracre também se comprometeu em ajudar com outras demandas. Agradeço também a equipe do Deracre pela ajuda de sempre”, finalizou.

