O deputado estadual Antonio Pedro (DEM), que também é presidente da Comissão de Educação da Aleac, juntamente com o líder do governo, o deputado Gehlen Diniz (PP), reuniu-se na manhã de terça-feira, 19, com representantes dos sindicatos dos servidores públicos do Estado na área de Educação para continuar discutindo tópicos sobre a reforma da Previdência.

Na oportunidade, o parlamentar reforçou que cada tópico da reforma está sendo detalhadamente debatido com a categoria e que até a data da votação os deputados estaduais pretendem exaurir a questão.

“A reforma é necessária. Se ela não for feita o Estado corre o risco de quebrar de vez. Nós estamos buscando a melhor saída para que os trabalhadores sofram o menor impacto possível”, disse o democrata. E acrescentou: “Se nada for feito, o déficit previdenciário será de quase R$ 1 bilhão até 2022, impossibilitando novos investimentos em setores prioritários e, consequentemente, dificultando o desenvolvimento do Acre. Porém, não há como colocá-la em votação sem debater a proposta detalhadamente com os maiores interessados, que são os servidores públicos”.

O parlamentar voltou a afirmar que não procede a informação de que a licença-prêmio, a sexta-parte e o auxílio-funeral serão alterados ou extintos. “Nenhum desses benefícios serão atingidos, nem o auxílio funeral, nós estamos apenas discutindo um limite para isso. Se estivesse diante de uma proposta que de fato retirasse direitos dos trabalhadores, claro que não seria favorável. Mas, essa PEC não faz isso. Há muita informação inverídica circulando por aí. Não foi a gestão de Gladson Cameli que criou esse problema, mas coube a ele buscar uma solução. É uma medida antipática, mas necessária”.

(Assessoria)

