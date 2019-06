Jenilson também afirmou que irá protocolar denúncia junto ao Ministério Público dando ciência do caos que se instala sem os serviços da empresa que realiza cirurgia.

Por Gina Menezes

O deputado comunista Jenilson Leite denunciou da tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que a Secretaria de Saúde não renovou o contrato com a empresa que realiza cirurgias cardíacas e que, tampouco, tem remédios para os referidos pacientes no Pronto Socorro de Rio Branco.

Jenilson afirmou que o governo não renovou o contrato com a empresa e nem deixou alternativa aos pacientes a não ser Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Além de solicitar ajuda da Secretaria de Saúde para resolver o assunto com urgência, Jenilson também afirmou que irá protocolar denúncia junto ao Ministério Público dando ciência do caos que se instala sem os serviços da empresa que realiza cirurgia.

“Estou protocolando pedido ao Ministério Público para que tomem providências a respeito do assunto. No Pronto Socorro não tem trombolíticos, remédios para tratar infarto e nem tem mais contrato com a empresa que realiza os cateterismos”, diz.

O deputado afirmou ainda que há um paciente que esta em estado de emergência necessitando de atendimento cardíaco e que sua única saída será procurar outro estados que ofereçam o tratamento.

“Hoje será preciso arrumar um tratamento fora de domicílio para um paciente cardíaco. Isso é um absurdo”, diz.

