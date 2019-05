O deputado estadual Fagner Calegário (PV) usou a tribuna no grande expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (15) para cumprir a promessa feita na sessão de terça-feira, mostrando um estudo que indica que o governo não está enfrentando uma crise financeira, mas está com dinheiro em caixa para investimentos.

Calegário disse que uma equipe fez um levantamento minucioso sobre as contas públicas. Durante a sessão, o parlamentar mostrou informações da movimentação financeira do Estado, informando que no primeiro quadrimestre de 2019 (janeiro a abril) a receita total do governo foi de R$ 1,7 bilhão, R$ 369 milhões a mais do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), que tinha como previsão para todo o ano, R$ 1,4 bilhão.

Em caixa, os dados do deputado mostram que o governo tem mais de R$ 780 milhões de reais. “O que está sendo feito com esse recurso? O governo já deveria ter criado um Programa para pagar as empresas. Um programa financeiro para quitar dívidas. Dinheiro tem. Queremos saber o que está sendo feito”, declarou.