O deputado estadual Roberto Duarte (MDB), fez uso da tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para declarar ao governador Gladson Cameli que não será uma parlamentar de oposição e muitos menos defensor da base de sustentação do governo. Duarte disse que será um deputado independente no parlamento estadual, focado em defender a população.

“Não serei a oposição e muito menos da base de sustentação. Serei do povo que me elegeu. Desejo o maior sucesso ao governador, isso não irá impedir que eu possa apoiar os projetos de interesse do povo. Eu não preciso em nenhum momento aceitar o que o governo do Acre quiser. O que não for de interesse do povo, eu não apoiarei”, explicou.

Porém, nem tudo foram críticas, o parlamentar parabenizou a reforma administrativa elaborada pela equipe de governo logo após as eleições, e disse que irá dá um prazo maior para que os secretários possam buscar resolver os problemas.

“Nós sabemos o caos que recebemos o Estado. Recebemos um Estado sucateado, largado, abandonado na segurança, saúde e educação e engrosso o coro para pedir um pouco paciência ao novo governo”, afirmou.

Comentários