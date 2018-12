Com mais de 465 mil votos, Kim Kataguiri tirou sarro do Sibá Machado, o mesmo não sabia se ficava triste pelo azar ou se ficava feliz porque ele perdeu a eleição.

O deputado federal eleito por São Paulo, Kim Kataguiri (DEM), postou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 21, que o sorteios dos 516 gabinetes que constam na Câmara dos Deputados, em Brasília, foi feito hoje e que ele teria ficado com a sala do deputado petista do Acre, Sibá Machado, que não conseguiu se reeleger nesta eleições.

Kataguiri que que foi o quarto candidato mais bem votado em SP, com mais de 465 mil votos, tirou sarro do Sibá Machado, que se despede de Brasília obteve por mais de 9.500 votos, ao afirmar que não sabia se ficava triste pelo azar ou se ficava feliz porque ele perdeu a eleição. “Sorteio dos gabinetes foi hoje. Fiquei com o do @sibamachado13. Não sei se fico triste pelo azar ou se fico feliz porque ele perdeu a eleição”, disse Kataguiri.

Kim Kataguiri ficou conhecido em todo o país por ser co-fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, sendo uma das principais figuras do movimento liberal brasileiro moderno.

Em outubro de 2015, a revista americana TIME classificou Kataguiri como um dos jovens mais influentes do mundo naquele ano, por liderar as manifestações que culminaram com a queda da presidente Dilma Rousseff (PT), quando ela foi impeachmada em 2016.

Já Sibá ficou conhecido nacionalmente por sugerir que a CIA, a agência de inteligência americana, esteve por trás das manifestações realizadas em 15 de março de 2015 contrárias ao governo e a favor do impeachment da presidente Dilma. A declaração de Sibá se tornou piada na internet entre anônimos, artistas e políticos. “A CIA já distribuiu panelas pra vocês? O panelaço é daqui a pouco”, ironizou o senador Ronaldo Caiado na época.

Comentários