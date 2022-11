Deputado Gonzaga se reúne com Zequinha e anuncia novas parcerias com Cruzeiro do Sul

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) se reuniu com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, para anunciar novas parcerias com o Município e colocar seu mandato à disposição dos cruzeirenses.

Gonzaga agradeceu ao prefeito pelo apoio e reforçou a parceria entre a Assembleia Legislativa do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Fiz questão de me reunir com o prefeito Zequinha para agradeçê-lo pelo apoio e reforçar a parceria entre a Assembleia Legislativa do Acre e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Nossa intenção é fortalecer ainda mais as relações entre o poder Legislativo e o Executivo de Cruzeiro do Sul”, disse o deputado.

O deputado tucano é um defensor do fortalecimento social e econômico da região do Juruá. Gonzaga colocou o seu mandato à disposição para ajudar Cruzeiro do Sul com novas emendas e indicações.

”Nossa intenção é fomentar ainda mais a economia do Juruá cobrando investimentos do Poder Público para gerar mais emprego e renda na região. Tratamos também sobre alocação de novas emendas que vai melhorar a vida de milhares de acreanos”, finalizou o parlamentar.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários