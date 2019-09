O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), vice-presidente da ALEAC, cumpriu agenda política em Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru, no final de semana. Leite participou do Assis Brasil Country Fest e de atividade esportivas desenvolvidas pelo presidente da Associação Comercial do município, Jesus Pilique, e da vereadora Toinha (PCdoB).

Além disso, o deputado e a vereadora realizaram uma visita ao hospital de Assis Brasil, que constataram problemas como a falta de médico, de enfermeiros e de materiais necessários para os procedimentos médicos, dentre os quais falta de medicamentos. Outro problema detectado e que os pacientes clamam por uma solução, é que os leitos da enfermaria ficam de frente e próximo ao cemitério da cidade, sendo que sequer tenha uma cerca que impeça os internados de visualizar o ambiente fúnebre. “Um paciente que está doente e olha diariamente para um cemitério terá sérios problemas psicológicos, que vai acarretar para a piora do quadro clínico” salienta o deputado médico.

Segundo a vereadora, os profissionais que tem no hospital estão atuando no seu limite, pois falta técnico de enfermagem, os números de enfermeiros estão defasados, falta profissionais de apoio, bem como o raio-x do hospital não está funcionado porque a reveladora está com problema. “Quando é necessário acompanhar um paciente para o hospital de Brasileia, aqui fica sem”, diz a vereadora. Segundo o deputado, as reivindicações da vereadora e da comunidade local serão levadas à mesa da secretária de saúde [Mônica Fere], através de uma indicação, para que seja solucionado os problemas. “ São problemas que precisam de uma solução urgente, falta um aparelho de eletrocardiograma, por exemplo, uma pessoa que sentir uma dor no peito não será possível detectar se é um infarto sem um aparelho tão necessário. Também a equipe médica não tem como executar seus serviços sem material, além da falta de mão de obra”, salientou o parlamentar.

