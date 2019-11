Jesus Sérgio teve direito de indicar R$ 22 milhões das Emendas de Bancada

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) anunciou esta semana a destinação de mais de R$ 38 milhões de recursos para os municípios do Acre provenientes de Emendas Parlamentares, que serão destinadas a Saúde, Educação, Habitação e Obras de Infraestrutura do Estado.

Desse total, Jesus Sérgio destinou R$ 16 milhões para os municípios de: Tarauacá, Jordão, Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Sena Madureira, Porto Acre, Rodrigues Alves, Senador Guiomard, Feijó e Mâncio Lima.

Para Jordão, Jesus Sérgio enviou R$ 1,5 milhão para ampliação do Hospital da Família, R$ 450 mil para construção de Quadra Poliesportiva e R$ 350 mil para edificação do Centro Cultural Indígena. O município de Porto Walter receberá R$ 250 mil para edificação do Espaço Cultural e R$ 800 mil para ampliação da Unidade Mista de Saúde.

Já para Sena Madureira, Jesus destinou R$ 500 mil para aquisição de um caminhão caçamba. Para Marechal Thaumaturgo, R$ 800 mil para ampliação da Unidade Mista de Saúde e R$ 300 mil para o abastecimento de água da Vila Restauração.

Cruzeiro do Sul foi contemplada com R$ 500 mil para ampliação do Hemonúcleo, e R$ 200 mil para setor de turismo religioso da cidade e outros R$ 260 mil para obras assistenciais: Pastoral da Criança, CEANOM e Fazenda da Esperança.

Plácido de Castro receberá R$ 1 milhão para ampliação do hospital. Brasileia receberá R$ 500 mil para aquisição de uma escavadeira hidráulica.

Jesus Sérgio teve direito de indicar R$ 22 milhões das Emendas de Bancada. Desse total, R$ 16 milhões foram para pavimentar as ruas de Tarauacá e R$ 4 milhões para construção de casas no município do Vale do Juruá.

Além disso, destinou R$ 1 milhão para pavimentação de ruas de Sena Madureira e outros R$ 1 milhão para construção de casas em Cruzeiro do Sul.

