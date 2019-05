O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) esteve nesta quinta-feira (09), reunido com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a bancada federal do Acre. A reunião contou com a presença do coordenador da Bancada Federal do Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD) e dos deputados federais Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB) e Mara Rocha (PSDB), além do vice-governador Major Rocha, do secretário de Segurança, coronel Paulo Cezar e do presidente da Associação dos Magistrados do Acre, juiz Danniel Bonfim.

Durante a reunião, o deputado Jesus Sérgio entregou ao ministro um ofício com diversas solicitações entre elas a implantação de um sistema de videoconferência para o sistema prisional do Estado e do Tribunal de Justiça; atualização do parque computacional das varas criminais do TJ do Acre; inclusão do Acre no Projeto-Piloto de combate ao crime organizado e a criação de um banco de dados nacional com informações sobre o furto de bicicletas, motocicletas, motonetas e ciclomotores, para localização por satélite.

“Temos que efetivar ações para melhorar a Segurança Pública do nosso Estado, e hoje durante a reunião com o ministro Moro pedimos o apoio, principalmente, para diminuir a violência no Acre e implementar o sistema de videoconferência no sistema prisional do Acre, pois trata-se de uma ferramenta importante, que permite agilizar julgamentos e processos gera economia e segurança para a sociedade acreana”, destacou o deputado.

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se mostrou favorável aos pleitos do deputado e de toda a Bancada Federal do Acre.