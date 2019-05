O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado José Luis Tchê (PDT), destacou durante sessão desta quarta-feira (22) a ação do Poder Executivo para garantir a verba federal que será destinada a melhorias de ramais no Estado. O parlamentar também criticou oposicionistas que reclamaram a criação de novos cargos comissionados na administração pública.

Tchê disse que em seu primeiro mandato como deputado estadual, em 2002, o Acre possuía 4 mil quilômetros de ramais e atualmente esse número subiu para 17 mil, o que acarreta em mais verbas para poder mantê-los. Acrescentou também que há dois anos o governo federal liberou R$ 94 milhões para serem usados com este fim, no entanto, a gestão anterior não havia enviado o projeto que assegura a liberação do montante, o que o atual governo fez ontem.

“O governo Gladson Cameli enviou os projetos ontem. Eles já estão na Caixa Econômica para aprovação e liberação da verba. Esse dinheiro estava lá e nosso Estado o perderia se não fosse o comprometimento da atual gestão. Esse é um fato que precisamos comemorar. O montante não será suficiente para todos os ramais, mas o governo além de repassá-lo, ainda vai doar óleo diesel e emprestar maquinário para as prefeituras trabalharem nos ramais”, afirmou.

Sobre a votação da Lei Complementar n° 07/2019, que entre outras ações, permite a criação de novos 450 cargos comissionados para atuarem na administração pública estadual, Tchê salientou que deputados oposicionistas fazem um alarde desnecessário sobre o assunto, uma vez que a gestão anterior possuía mais que o dobro do atual número.

“Ouvi atentamente meus pares falando sobre o debate de ontem. O que vejo muito hoje é o choro do surubim, a oposição chorando porque o governo vai fazer as indicações certas. Acusam deputados da base de fazerem indicações. Aí eu pergunto, é errado isso? Por ventura vocês não faziam indicações no governo passado? Ainda com esse acréscimo, temos menos da metade do número de cargos que o governo petista possuía, então deixem o governador trabalhar”, ponderou.

Andressa Oliveira

Agência Aleac

