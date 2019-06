O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) está no município de Cruzeiro do Sul em agenda política e aproveitou para prestar solidariedade às vítimas da explosão que ocorreu num barcos que estava às margens do Rio Juruá, no município, no final da tarde desta sexta-feira (7).

Por meio das redes sociais, o deputado falou que das 17 pessoas que chegaram ao Hospital do Juruá feridas, seis estão entubadas e algumas com graves ferimentos de queimaduras

Segundo o parlamentar, o governador Gladson Cameli já determinou que toda a equipe médica do município esteja na unidade para atender os feridos.

Na publicação, ele comenta: “é triste, mas Deus é grande e há de auxiliar as famílias atingidas”.

