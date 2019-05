Foi inaugurada uma agência fluvial, no município de Cruzeiro do Sul, distante cerca de 700 km da capital, as unidades da Marinha mais próxima, fica no estado vizinho do Amazonas, em Boca do Acre, distante 220 km”, destaca o deputado.

Em Brasília, o deputado federal Manuel Marcos (PRB) sugeriu a implantação de uma agência fluvial da Marinha do Brasil, no município de Rio Branco, de acordo com o republicano, Rio Branco, capital do Estado do Acre, não dispõe de nenhuma unidade militar da marinha do Brasil, “recentemente foi inaugurada uma agência fluvial, no município de Cruzeiro do Sul, distante cerca de 700 km da capital, as unidades da Marinha mais próxima, fica no estado vizinho do Amazonas, em Boca do Acre, distante 220 km”, destaca o deputado.

Para Manuel Marcos, é importante ressaltar que o rio que corta a capital Rio Branco, também corta mais cinco municípios do estado, inclusive de fronteira com países vizinhos, Peru e Bolívia, o que torna o rio rota do tráfico de drogas, segundo levantamento do Ministério Público do Estado do Acre – MPAC.

“Com a implantação de uma agência fluvial da Marinha, em rio branco, seriam evitados os diversos acidentes aquáticos que acontecem todos os anos, na bacia do rio Acre, somente no ano de 2018, foram abertos 9 inquéritos sendo estes, apurados pela agência do estado vizinho, do Amazonas, o que causa grandes transtornos devido à demora na elucidação dos casos”, disse.

