O deputado federal Manuel Marcos (PRB), vem cumprindo agendas na região do Alto Acre, o republicano esteve nesta sexta-feira, 2, no município de Brasiléia e foi recebido pela prefeita Fernanda Hassen em seu gabinete juntamente com os prefeitos, Bira Vasconcelos de Xapuri, Sebastião Flores de Epitaciolândia, e Antônio Zum de Assis Brasil, onde na oportunidade aproveitaram para apresentar algumas demandas da região.

Durante a agenda o parlamentar participou de uma reunião com os servidores da saúde e educação, a prefeita Fernanda Hassen, agradeceu ao deputado pela alocação das emendas de R$1.230.000,00 para educação e R$450.858,00 para a saúde, o evento contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Brasiléia Rogério Pontes e demais autoridades do município.

“Estamos realizando agendas em todo o Alto Acre, o sentimento é de muita satisfação, por saber que estamos contribuindo significativamente com a saúde e educação do município, assim melhorando a vida de quem mora em Brasiléia, nossa política tem sido colaborativa”, afirmou o deputado.

