Deputado Nicolau Júnior destaca evento da Unale na Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP) deu as boas-vindas aos parlamentares que vieram participar da XIII Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico. O evento contará com a participação de deputados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O encontro, que dessa vez será sediado no Estado, terá como tema a Aviação Civil na Amazônia. Nicolau Júnior destacou que é uma honra receber os parlamentares que fazem parte da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), e parabenizou o presidente da Instituição, deputado Kennedy Nunes (PSD/SC) pela forma com que o mesmo tem conduzido os trabalhos.

“É uma honra recebê-los na Aleac e no Plenário desta Casa. A presença dos valorosos parlamentares abrilhanta essa sessão, pois demonstra a união de todos nós em causas justas que afetam diretamente a população. Sabemos das dificuldades da aviação civil na região Amazônica e dessa sessão nós temos a expectativa de que saiam boas soluções”, afirmou.

O presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes enalteceu a atuação dos parlamentares acreanos. Agradeceu também a receptividade dos acreanos e disse que da primeira vez que veio ao Estado saiu impressionado com a humanização das leis no Estado.

“Vejo a beleza deste Plenário e como ele representa o Acre, de forma humilde e com carinho. Da última vez saí impressionado com a receptividade dos acreanos. Na primeira vez em que vim aqui, visitei o Tribunal de Justiça e lá vi o presidente da Instituição chorar ao apresentar um vídeo sobre a violência contra as mulheres. Aquilo me marcou e, desde então, tenho motivado a Unale a criar eventos sobre a humanização das leis”, pontuou.

A Unale reúne 1059 deputados das 27 Casas Legislativas de todo o Brasil. A entidade prima pela consolidação dos ideais comuns que buscam a garantia do cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população. A abertura da reunião do Parlamento Amazônico aconteceu às 9h na Aleac. O governador Gladson Cameli participou do no evento.

Texto: Andressa Oliveira

