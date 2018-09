O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) usou do plenário da Assembleia Legislativa para sugerir ao governador Tião Viana (PT), que abandone o cargo e entregue o estado a quem realmente queira trabalhar. Segundo ele, o povo do Acre não aguenta mais o governo do petista.

Diniz disse ter informações de que, após o final do mandato, Tião Viana vai morar no exterior. “Tenho informação que ao fim do mandato o governador pretende ir embora para a Europa. Vá logo agora, governador! Vá o quanto antes. Se o senhor não quer governar o estado, peça pra sair. Se não aguenta, saia e deixe alguém que queira fazer diferente”, salientou.

Caos na Segurança Pública

O progressista destacou ainda o caos que as polícias Civil e Militar estão enfrentando no Acre. De acordo com relatos do parlamentar, falta o básico para os profissionais exercerem suas funções. “Quando vemos policiais militares de calça jeans por falta de fardamento, é sinal de que chegamos ao fundo do poço. Já na Policia Civil, falta papel para lavrar uma simples ocorrência, sem falar que as delegacias do estado estão abandonadas pelo governo do atual partido que comanda o Acre há vinte anos”, concluiu o deputado.