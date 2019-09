O deputado estadual Wagner Felipe (PL) apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre, na quinta-feira (5), Projeto de Lei para que a conscientização contra a dependência química seja inserida no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio nas escolas da rede pública e privada do estado do Acre.

Para o parlamentar, é fundamental que haja a inclusão do tema transversal “Conscientização do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas na grade escolar”.

“Precisamos enfrentar a epidemia que é a dependência química e uma boa forma de fazer isso é de forma preventiva através da educação”, diz o parlamentar.

Wagner Felipe afirma que o Acre em especial precisa tratar o assunto da dependência química com um olhar mais cauteloso, haja vista que o estado é rota do tráfico de drogas e que, portanto, os jovens têm acesso desde muito cedo a todas espécies de entorpecentes.

“Temos que considerar o elevado número de famílias que enfrentam ou já enfrentaram problemas provocados pelo uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas, e sequer sabem lidar com isso por falta de informação na maioria das vezes. A escola pode ajudar orientando, mostrando os riscos da dependência”, diz.

O parlamentar afirma ainda que o enfrentamento da dependência deve envolver todos os atores da sociedade e que o Estado pode ajudar com informação institucionalizada através do currículo repassado aos alunos.

“Nesse sentido apresento o presente projeto de lei, a fim de que possamos amenizar essa realidade, conscientizando nossas crianças através da educação, do perigo devastador que as drogas podem causar às pessoas, tanto no ponto de vista da saúde, quanto no social. Reitero o compromisso com a população do estado do Acre e afirmo que estamos na Aleac para ao povo servir e, como servidores da população, conto com ajuda dos demais deputados para aprovar a matéria que é de intereresse público e de grande relevância”, diz

